Honderden mensen protesteren tegen Kavanaugh, ook celebrities opgepakt

In Washington protesteerden honderden vrouwen tegen het plan van de senaat op Kavanaugh rechter te maken bij het Hooggerechtshof. Ze vinden dat het niet kan dat een kandidaat die in opspraak is, in aanmerking komt voor de functie. Driehonderd mensen werden opgepakt, onder meer stand-up comedian Amy Schumer en model en actrice Emily Ratajkowski.

Ook aan de Trump Tower in New York werd er geprotesteerd door feministische bewegingen en burgerbewegingen. In Los Angeles kwamen dan weer vrouwen op straat die zelf slachtoffer waren van seksueel misbruik.