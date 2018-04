Hoe treffen sancties Noord-Koreanen?

Noord-Korea wordt al twaalf jaar beperkt doordat onder meer Amerika, de VN en China zware sancties hebben opgelegd vanwege het nucleaire programma. VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers probeerde uit te zoeken hoe zwaar het meest geïsoleerde land ter wereld daaronder lijdt, en welke impact de sancties hebben op de man in de straat.

Het bleek alvast geen gemakkelijke opgave om te achterhalen welke impact de loodzware sancties op de gemiddelde Noord-Koreaan hebben. De vragen die hij stelde aan de mensen op straat werden niet beantwoord, en iedereen maakte zich snel uit de voeten.

Wanneer hij uiteindelijk tóch iemand voor zijn camera krijgt op een locatie die uitgekozen werd door het regime, krijgt Ramaekers niet meteen de antwoorden waarop hij gehoopt had. Op de vraag of de man in kwestie gemerkt heeft dat de prijzen omhoog zijn gegaan, krijgt hij te horen dat “de prijzen geen probleem zijn”, maar wel “jullie interpretatie”. Van zodra de man meer uitleg wil geven, komt de begeleider tussen om het interview af te breken.

Overvolle rekken

Ramaekers werd door zijn begeleiders wel meegenomen naar een luxesupermarkt. Journalisten mogen in het land namelijk niet vrij bewegen: het regime kiest de activiteiten en dirigeert wat de reporters mogen zien.

Daar kon hij vaststellen dat de winkelrekken overvol liggen, ondanks de sancties tegen het land. Je kan er niet alleen verse vis terugvinden, maar ook alcohol en allerlei soorten delicatessen. De producten worden verkocht aan Europese prijzen, die zeker niet weggelegd zijn voor mensen met een gemiddeld maandloon van ongeveer 100 euro of minder.

Veel geld, geen impact

“De winkelrekken liggen overvol, hoewel de producten verkocht worden aan prijzen die voor een doorsnee Noord-Koreaan erg duur zijn. Maar de sancties treffen dus duidelijk niet de mensen die hier het nodige geld hebben om een goed leven te leiden”, zegt Ramaekers.

“Het moeilijkste blijft eigenlijk wat het allereenvoudigste lijkt, namelijk het praten met mensen”, zegt Ramaekers daarover. “De communicatie met de gewone Noord-Koreanen blijft een heel moeilijke zaak.”

