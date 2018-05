Hoe gevaarlijk is conflict Iran-Israël?

De spanning tussen Israël en Iran neemt snel toe, nu de VS uit het nucleair akkoord is gestapt. Voor de tweede nacht op rij zijn er raketten over en weer geschoten op de Golanhoogvlakte, die de grens vormt tussen Israël en Syrië. “Het is nu afwachten naar de reactie van Iran”, klinkt het bij VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers. “Maar de kans op een nieuw escalerend conflict in het Midden-Oosten is er.”

Israël en Syrië zijn al decennia lang in staat van oorlog om de Golanhoogten, een heuvelachtig gebied op de grens. Gisteren bombardeerde Israël Iraanse wapenopslagplaatsen bij Damascus. Vannacht vuurde Iran van aan de Syrische grens twintig raketten af op Israëlische doelwitten. Als reactie dropte Israël bommen aan de grens en opnieuw in de buurt van Damascus.

"Nieuw en niet nieuw"

“De aanvallen zijn nieuw en niet nieuw”, verduidelijkt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers, die dit weekend opnieuw naar het Midden-Oosten vertrekt. “Israël voert al maanden gerichte aanvallen uit op Iraanse milities op Syrisch grondgebied, omdat ze vinden dat Iran te dichtbij komt. Maar nieuw is dat Iran nog nooit op zo’n manier gereageerd heeft. Het is de eerste keer dat het land via milities in Syrië Israëlisch grondgebied gaat aanvallen.”

Nieuw escalerend conflict?

Maar wat zijn de risico’s nu? “Alles hangt af van wat Iran nu gaat doen”, zegt Robin Ramaekers. “Het grootste risico is dat Iran de sjiitische militie Hezbollah in Libanon in de strijd gaat gooien. Als dat gebeurt, dreigt een nieuw escalerend conflict in het Midden-Oosten tussen Libanon, Syrië en Israël.

“Een andere mogelijkheid is dat Syrië ook zelf gaat reageren, maar dat lijkt eerder onwaarschijnlijk. Het land staat militair te zwak om Israël aan te vallen. Maar het staat wel vast: het conflict tussen Israël en Iran dreigt erg gevaarlijk te worden”, concludeert Robin Ramaekers.