De politie in Australië zet moordonderzoekers op de zaak Théo Hayez, de jonge Belg, die al meer dan twee weken wordt vermist. Ze houden er dus rekening mee dat hij vermoord is. Maar hoe gevaarlijk is Byron Bay eigenlijk? En hoe groot is de kans dat de vermiste Theo nog leeft? VTM NIEUWS-correspondent Kris Borgraeve geeft een laatste update vanuit Australië.