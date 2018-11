Straks komen zowel de NAVO als de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in spoed bijeen door een nieuwe crisis tussen Rusland en Oekraïne. Rusland heeft gisteren drie Oekraïense marineschepen beschoten en aan de ketting gelegd. Drie militairen zijn gewond geraakt. In Kiev hangt oorlogsstemming - de krijgswet is er afgekondigd.

