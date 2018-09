Hitler wil burgemeester worden in Peru

Een kandidaat met een bizarre naam komt op voor de gemeenteraadsverkiezingen in Peru. Hitler Alba Sanchez wil op 7 oktober burgemeester worden van het Andesdorp Yungar.

Aan de Peruaanse radiozender RPP vertelt Hitler dat zijn vader hem naar de voormalige Duitse dictator had genoemd zonder dat hij op de hoogte was van de rol die hij in de wereldgeschiedenis heeft gespeeld. De kandidaat-burgemeester heeft overwogen zijn voornaam te veranderen, maar zag daar uiteindelijk van af, omdat hij zijn vader niet wilde kwetsen. Nu maakt hij handig gebruik van zijn naam met slogans als: “Ik ben de goede Hitler”.