Historisch: Kim Jong-un maakt kennis met K-Pop

Kim Jong-un heeft vandaag kennisgemaakt met K-Pop, het wereldberoemde muziekgenre van zijn Zuid-Koreaanse buur. De Noord-Koreaanse leider en zijn vrouw woonden in Pyongyang een optreden bij van Zuid-Koreaanse popsterren. Het is de eerste keer dat dit gebeurt.

Kim Jong-un was niet alleen in de zaal, honderden andere Noord-Koreanen mochten het optreden ook bijwonen. En het publiek was zeer enthousiast: ze wuifden mee in de maat en gaven een daverend applaus na het concert.

Ook Kim Jong-un zelf klapte blijkbaar mee in de maat en nam nadien foto’s met de K-Pop-sterren.

Het concert vindt plaats in een historisch moment van dooi tussen Noord- en Zuid-Korea. Binnenkort ontmoet Kim Jong-Un zijn Zuid-Koreaanse collega en de Amerikaanse president Donald Trump.