Hier ontmoeten Trump en Kim Jong-un elkaar

In Singapore werken ze intussen volop aan de laatste voorbereidingen voor de ontmoeting. De veiligheidsmaatregelen zijn enorm, vooral rond de hotels waar de twee leiders wellicht zullen verblijven en elkaar zullen ontmoeten.

Kim Jong-un werd vanmorgen al met een indrukwekkende escorte door de straten van Singapore gereden. President Trump kwam zonet aan in Singapore.

Strenge controles

Iedereen die in de buurt komt van de hotels waar de leiders verblijven, wordt streng gecontroleerd. Soms zelfs meerdere keren. Singapore zet dan ook alles op alles om de veiligheid van de twee leiders te kunnen garanderen.

Ook het hotel op het eiland Sentosa, waar de top zal plaatsvinden, is streng beveiligd. Veel tijd daarvoor was er niet, want Trump besliste amper tien dagen geleden dat de ontmoeting toch zou doorgaan.

Luxe hotel

Het hotel waar Trump en Kim Jong-un elkaar dinsdag zullen ontmoeten, Hotel Capella, is zeer luxueus. Er zijn 112 kamers en twee presidentiële suites. Kostprijs daarvan is 7.000 euro per nacht.

De ontmoeting zelf zal ongeveer 20 miljoen dollar kosten, maar wie dat precies zal betalen is nog niet duidelijk. Noord-Korea wil alvast niet voor de top betalen. De VS betaalt hun deel en is zelfs bereid om de rest te betalen. Al zou dat beledigend kunnen overkomen tegenover Noord-Korea.