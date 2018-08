In China neemt het aantal panda’s toe. Dat komt omdat de leefomgeving van de dieren erop vooruitgaat. Het aantal wilde panda’s in China steeg van 1.114 in de jaren zeventig naar 1.864 vandaag. In het onderzoekscentrum in het zuidwesten van China werden er dit jaar al tien geboren. Vier van hen zijn tweelingen. De panda’s verkeren allemaal in goede gezondheid.