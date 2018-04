Held schietpartij VS: "Wou enkel mezelf redden

De 29-jarige man die gisteren een gewapende schutter overmeesterde in een wafelrestaurant in de VS, zegt “dat hij dat enkel en alleen heeft gedaan om zichzelf te redden.” De naakte man schoot zeker vier mensen dood en vluchtte daarna weg.

James Shaw vertelt op een persconferentie na het incident hoe de schutter het restaurant aanviel. Toen hij een mogelijkheid zag, besprong hij de dader en kon hem zijn pistool afnemen.

Terminator

“Op Instagram en Facebook noemen mensen mij een held, maar ik wil dat de mensen weten dat het een egoïstische daad was. Ik deed het enkel om mezelf te redden”, zegt Shaw. “Ik heb inderdaad andere mensen gered, maar ik ben geen Terminator of Superman.”

De naakte schutter kon uiteindelijk vluchten en wordt nog steeds gezocht door de politie. Zijn motief is nog niet duidelijk.