Heel Europa lijdt onder de hitte

Niet alleen in ons land, maar ook in de rest van Europa is het puffen en zweten. De hele weerkaart van het continent kleurt oranjerood, met op de meeste plaatsen temperaturen tot boven de dertig graden. De eerste dagen is er nog geen verfrissing op komst.

In Londen is het gras rond Buckingham Palace, de woonplaats van de Queen, verdord. De temperaturen liggen er boven de dertig graden . Dit weekend is er eindelijk regen op komst.

Rondom de Griekse hoofdstad Athene woeden er hevige bosbranden. Daarbij zijn al meer dan zestig doden gevallen, waaronder een Belg. Ook in Zweden brandt het al sinds vorig weekend in verschillende bossen.

Bekijk ook: