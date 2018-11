Heeft Trump nu gewonnen of niet? Greet De Keyser legt uit

De Senaat in de VS blijft in handen van de Republikeinen, maar het Huis van Afgevaardigden wordt overwegend democratisch. Zelf spreekt president Trump op Twitter van een geweldig succes, anderen spreken dan weer over een democratische overwinning. Maar wie heeft er nu eigenlijk gewonnen? Greet De Keyser, VTM NIEUWS-correspondente in de VS, geeft tekst en uitleg.

“Trump zegt inderdaad zelf dat hij gewonnen heeft, en voor een stuk heeft hij gelijk. De kandidaten die hij de afgelopen weken is gaan steunen, hebben gewonnen, zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat. De Republikeinen die zich gematigd hebben opgesteld, hebben het niet gehaald, maar de echte Trumpaanhangers wel. En dat belooft voor hem veel goeds voor de toekomst.”

Wat de komende twee jaar?

Toch wordt het niet alleen maar rozengeur en maneschijn de komende twee jaar voor de zittende president. “Een verdeeld congres betekent dat Trump zijn politiek niet ongehinderd kan verderzetten”, gaat De Keyser verder. “Democraten zullen zoveel mogelijk extreme voorstellen van Trump blokkeren. Ze kunnen eigenlijk hetzelfde doen als wat de Republikeinen gedaan hebben bij Obama na de midterms in 2010.”

