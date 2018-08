Heeft Melania Trump een dubbelganger?

Stapte Donald Trump vorige vrijdag met de echte Melania naar Air Force One in Columbus, Ohio, of had hij een dubbelgangster meegebracht? Op internet beweren steeds meer criticasters dat de vrouw op deze foto een andere lichaamstaal heeft, een zwaarder en groter postuur, een kordatere handdruk, een voller gezicht en een donkerdere haarkleur met andere scheiding dan de ‘echte’ Melania.

Die zou eerder op de dag vervangen zijn door haar stand-in, zo moeten foto’s bewijzen waarop Melania meer op Melania gelijkt. Het is niet de eerste keer dat wordt gesuggereerd dat de first lady graag ‘body doubles’ gebruikt. Dat zou ook verklaren waarom ze zo graag grote zonnebrillen draagt. “Fake news”, bestempelt Donald Trump die berichten.