In de Verenigde Staten zit het weer de laatste dagen niet mee. Modderstromen in Californië en veel sneeuw in het Oosten. In Boston heeft een vader handig gebruik gemaakt van de sneeuw die er lag.

Met een schaar en een schop heeft hij een levensechte Darth Vader uit sneeuw gemaakt. Zijn 7-jarige zoon is een enorme fan van Star Wars en met deze nabootsing van het wereldberoemde personage wou hij hem verrassen.