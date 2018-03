Hartverscheurende 911-oproepen van schietpartij vrijgegeven

De Amerikaanse politie heeft opnieuw noodoproepen vrijgegeven van tijdens de schietpartij op Marjory Stoneman Douglas High School in Florida. De gesprekken zijn hartverscheurend: de scholieren zijn volledig in paniek als ze bellen naar 911. Bij de schietpartij kwamen 17 mensen om het leven.

In de telefoongesprekken is te horen hoe leerlingen de horrortaferelen rond hen beschrijven. “Iemand werd geraakt in zijn hoofd en iemand anders in zijn maag… Hij kan niet ademen en er komt bloed uit”, vertelt een angstige leerling. Een andere studente zegt dat ze “heel veel bloed” ziet.

Eerder gaf de politie al noodoproepen vrij van angstige ouders die 911 belden. “Doe alsof je dood bent”, zei een moeder toen tegen haar kind.

Luister hier meer: