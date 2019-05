Harry en Meghan tonen zoon Archie aan de wereld

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben vandaag voor het eerst hun zoon getoond voor het oog van de camera: Archie Harrison Mountbatten-Windsor is de volledige naam van de baby. In Windsor Castle verscheen het koninklijke paar, prins Harry had zijn kersverse zoon in zijn handen. Archie Harrison Mountbatten-Windsor is de volledige naam van de baby.

Vanmiddag organiseerde het koninklijke paar een klein persmoment in St. George’s Hall in Windsor Castle met een beperkt aantal fotografen en cameramannen, waarbij ze hun zoontje voor het eerst toonden aan de wereld. Het kindje, dat bij de geboorte 3,260 kg woog, maakt het prima. Harry en Meghan zijn alvast in de wolken: “Het ouderschap is geweldig”, straalde de prins. “En hij heeft zelfs al een beetje haar! We kunnen niet wachten om tijd door te brengen met hem terwijl hij opgroeit.” De baby is erg rustig, aldus de hertogin van Sussex. “Hij is erg kalm, met een lief karakter. Het is gewoon magisch. Ik heb nu de twee beste mannen ter wereld.” Meghan bedankte verder ook nog iedereen voor de vele gelukwensen. “Het betekent heel veel voor ons.”

Het koppel werd ook gevraagd op wie de baby lijkt. “Dat proberen we nog uit te vissen”, aldus Meghan. Volgens Harry is het kindje op korte tijd ook al veel veranderd. “Iedereen zegt dat baby’s zoveel evolueren in de eerste twee weken. We gaan gewoon kijken hoe hij verandert de komende. Maar hij ziet er al helemaal anders uit.”

Waar bevallen?

Volgens Britse media zou Meghan bevallen zijn in het Londense Portland ziekenhuis. Dat is best verrassend, want de voormalige actrice wilde naar verluidt het liefst thuis bevallen. In het grootste geheim vertrokken Harry en Meghan zondagavond met een securityteam van Scotland Yard naar het ziekenhuis. Harry zou zijn vader en andere familieleden zoals koningin Elizabeth niet op de hoogte hebben gebracht van de reis van Windsor naar Londen. Kort na de bevalling, die probleemloos zou zijn verlopen, keerde het stel weer terug naar Windsor: een uurtje rijden vanaf Londen.

Wat wel vrij zeker is, is dat Meghan de beroemde Lindo Wing van het St. Mary’s Hospital aan zich liet voorbijgaan. Hertogin Kate bracht er haar drie kinderen ter wereld, en ook Harry en William werden er geboren. De Lindo, een favoriet van de Britse Royals, staat bekend als een vijfsterrenlocatie met privékamers en -badkamers, aan te vullen met massages en een high tea om de geboorte te vieren. Aan dit alles hangt wel een prijskaartje van omgerekend bijna 7.000 euro per nacht.

Geen echte prins

Dankzij een regel die Koning George V in 1917 invoerde, worden enkel de kinderen en kleinkinderen van de huidige monarch aangesproken met ‘prins’ of ‘prinses’. Het zoontje van Harry en Meghan zal dus geen prins worden, maar dient te worden aangesproken met Lord Mountbatten-Windsor. Tenzij Queen Elisabeth daar ander over beslist, natuurlijk. Ze kan namelijk zelf ook titels toekennen, wat ze al deed bij George, Charlotte en Louis, de kinderen van William en Kate. Normaal gezien zouden Charlotte en Louis ook geen officiële prinses en prins zijn, maar de Queen maakte voor hen een uitzondering.

Al zou het ook kunnen dat de baby geen énkele adellijke titel krijgt: enkele weken geleden rapporteerde de Britse pers dat Meghan aan de Queen gevraagd had om haar toekomstige spruit zonder titel (en bijhorende verplichtingen) te laten opgroeien. Het kindje van Harry en Meghan wordt de zevende in lijn voor de troonsopvolging na Charles, William, George, Charlotte, Louis en Harry.