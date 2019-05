Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben voor het eerst hun zoon getoond voor het oog van de camera. In Windsor Castle verscheen het koninklijke paar, prins Harry had zijn kersverse zoon in zijn handen.

Het kind was netjes ingepakt in een wit doek en leek te slapen. Meghan Markle en vader prins Harry zagen er vermoeid, maar apetrots uit. De naam van het kind, is nog niet bekend. Die wordt later op de dag waarschijnlijk bekendgemaakt. Dadelijk komen ook de Queen en prins William op bezoek.