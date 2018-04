Halve meter sneeuw in Spanje

Grote delen van het Spaanse binnenland zijn verrast door hevige sneeuwval. Op sommige plaatsen ligt een halve meter sneeuw. Normaal schommelt de temperatuur er in april rond de twintig graden.

De sneeuwruimers moeten de wegen in Navacerrada, vlakbij Madrid, vrijmaken. Veel auto’s staan er stil omdat ze bedolven zijn onder de sneeuw. Het is al 37 jaar geleden dat er deze periode nog zo veel sneeuw lag.

Vriestemperaturen

Er ligt niet enkel sneeuw in het Spaanse binnenland, maar ook in het noordoosten. In de rest van Spanje is het uitzonderlijk koud door de vriestemperaturen en de strakke wind.

Volgende week stijgt het kwik naar meer dan twintig graden en kan de lente eindelijk beginnen.