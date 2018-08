In Mekka in Saudi-Arabië hebben meer dan twee miljoen moslims deelgenomen aan de Hadj. Die pelgrimstocht moet elke moslim minstens een keer in zijn leven maken. Iedereen moet zeven keer rond de Kaäba, de ‘Zwarte Steen’, lopen. De ceremonie duurt drie dagen, met als afsluiter het Offerfeest. Dat wordt over de hele wereld gevierd.