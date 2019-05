Guy Verhofstadt achter de schermen van de brexitonderhandelingen: "Ze gaan nergens heen"

Hoofdonderhandelaar voor het Europees Parlement Guy Verhofstadt werd twee jaar lang gevolgd tijdens de brexitonderhandelingen. Die verliepen zoals geweten niet altijd even vlot. "Ze gaan nergens heen", zegt Verhofstadt na een gesprek met Theresa May.

Verhofstadt was als lid van Open Vld meer dan acht jaar lang premier van ons land. In 2009 maakte hij de overstap naar de Europese politiek, waar hij fractieleider van de Alliantie van Liberalen en Democraten (ALDE) werd in het Europees Parlement. Na het brexitreferendum in 2016 werd Verhofstadt aangesteld als hoofdonderhandelaar van het Europees Parlement. Hij verdedigt nu de Europese belangen tijdens de onderhandelingen met Groot-Brittannië over hun exit uit de Europese Unie.

Telefacts werpt vanavond om 22.40 uur bij VTM een unieke blik achter de schermen van die Brexitonderhandelingen. De volledige film 'Brexit Behind Closed Doors' van Lode Desmet gaat vanavond ook in première in Cinema Palace in Brussel.