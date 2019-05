Gruwelmoord op 19-jarige zwangere scholiere schokt Chicago

Een gruwelijke moord doet Chicago huiveren. Een zwangere 19-jarige vrouw is in april gewurgd waarna haar ongeboren kindje uit haar buik is gesneden. Het kindje liep bij de vreselijke misdaad hersenschade op en verkeert nu bijna een maand later nog steeds in kritieke toestand. Een moeder, haar dochter en diens vriend zitten in de cel.

De politie van Chicago lichtte de gruwelijke zaak gisteren toe. Een dag eerder - in de nacht van dinsdag op woensdag - werd het lichaam van de jonge vrouw gevonden in een vuilnisbak in de achtertuin van de 46-jarige Clarisa Figueroa. De vrouw, haar 40-jarige vriend Piotr Bobak en haar 24-jarige dochter Desiree zijn aangehouden. Volgens de speurders lijkt het erop dat Figueroa de baby wilde grootbrengen als haar eigen kind, nadat twee jaar geleden haar volwassen zoon was overleden.

De hoogzwangere Ochoa-Lopez verdween drie weken geleden nadat ze van haar middelbare school was vertrokken. Naar nu blijkt, was ze naar het huis van Figueroa gereden. Die had haar eerder al eens babykleertjes verkocht. En ook die keer lokte zij de jonge vrouw met een aantrekkelijk aanbod op Facebook naar haar huis. Ochoa-Lopez werd er gewurgd met een touw. Daarna werd haar baby uit haar buik gesneden.

Figueroa belde uren later naar het alarmnummer met het verhaal dat haar pasgeboren baby niet ademde. Toen toegesnelde agenten arriveerden, was het kind al blauw aangelopen. Het werd gereanimeerd en ligt kritiek in het ziekenhuis, waar de kans klein wordt geacht dat het zal overleven. Het kindje liep hersenschade op.

Facebookgroep

De politie linkte de vermissing van Ochoa-Lopez in eerste instantie niet direct aan het telefoontje met de alarmcentrale. Pas vanaf 7 mei kwam Figueroa in beeld als mogelijke verdachte. Vrienden van het slachtoffer wezen de politie op de communicatie die plaats had gevonden tussen de jonge vrouw en de mogelijke dader. Dat gebeurde in een Facebookgroep voor (aanstaande) moeders.

Toen de onderzoekers Figueroa in beeld kregen, was zij juist een inzamelingsactie begonnen op crowdfundingwebsite GoFundMe voor de aanstaande begrafenis van ‘haar baby’. De politie deed DNA-tests en kwam erachter dat niet de 46-jarige vrouw, maar Ochoa-Lopez en haar man Yiovanni Lopez de ouders van het jongetje waren. Agenten wilden de vrouw deze week ondervragen, maar bij haar huis vertelde Figueroa’s dochter dat haar moeder met een beenblessure in het ziekenhuis was én dat ze onlangs was bevallen van een kind.

Bloedsporen

“Het is een vreselijk verhaal’’, zei Brendan Deenihan gisteren namens de politie van Chicago. Agenten vonden de auto van de jonge vrouw een paar blokken verderop terug en keerden terug met een huiszoekingsbevel. In de gang en de badkamer van de woning van Figueroa troffen zij schoonmaakmiddelen en (resten van) bloedsporen aan. Het lichaam van de jonge vrouw werd daarna in de vuilnisbak aangetroffen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe iemand anders daarna de auto van het slachtoffer wegrijdt.

De 46-jarige vrouw, haar vriend en haar dochter werden aangehouden. De twee vrouwen worden verdacht van moord, de man van het helpen verhullen van de misdaad. Ze moeten vandaag voorkomen. “Het is niet met woorden uit te leggen hoe smerig deze zaak is”, aldus politiechef Eddi Johnson.

Arnulfo Ochoa, de vader van het jonge slachtoffer, zegt dankbaar te zijn dat het lichaam van zijn dochter is gevonden. De familie en bekenden waren al weken naar haar op zoek. Hij hoopt op een wonder en dat de baby het overleeft. Ook wil de familie nu gerechtigheid en een zware veroordeling voor de daders. “We vragen God om ons te helpen ons kind in goede gezondheid terug te krijgen”, zegt Yiovanni Lopez, de vader van de baby. “Het is een geschenk dat mijn vrouw ons heeft nagelaten.”