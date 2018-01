Grootste watergrot ter wereld ontdekt

Een groep duikers heeft de grootste onderwatergrot ter wereld ontdekt in Mexico. Ze hebben eigenlijk een verbinding gevonden tussen twee onderwatergrotten. Het is een belangrijke ontdekking, want zo kunnen wetenschappers meer te weten komen over de Mayabeschaving.

Maandenlang hebben duikers het doolhof van onderwatergrotten met een oppervlakte van 347 kilometer verkend.

Ze hebben ontdekt dat twee grotten, die eerder al ontdekt waren, met elkaar verbonden konden worden. Het gaat om de Sac Actun met een lengte van 268 kilometer en Dos Ojos, van 83 kilometer lang. Ze vonden een verbinding tussen de twee en zo vormen ze het grootste grottenstelsel ter wereld.

Het Yucatanschiereiland in Mexico was vroeger bewoond door Maya’s. Het is bezaaid met overblijfselen uit die tijd. Ze bouwden hun steden dan ook vaak in de buurt van de zinkgaten om er water uit te putten. De zinkgaten zijn eigenlijk een netwerk van onderwatergrotten die even aan de oppervlakte komen.

Sommige zinkgaten werden ook gebruikt voor religieuze ceremonies. Die worden ook wel cenotes genoemd. Die cenotes zijn dan ook belangrijk voor archeologisch onderzoek, omdat er vermoedelijk heel wat overblijfselen van die religieuze ceremonies in terug te vinden zijn.