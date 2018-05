Grootste tentenkamp Parijs ontruimd

De Franse ordediensten hebben het grootste tentenkamp voor migranten en vluchtelingen van Parijs ontruimd. Ongeveer 1.700 mensen zijn daar in het noordoosten van de Franse hoofdstad geteld.

De operatie begon kort na 6 uur woensdagochtend. Het is al de 35e operatie in de Franse hoofdstad in drie jaar.

De actie "zal leiden tot de tijdelijke opvang van betrokken personen in een twintigtal sites van Parijs en de Parijse regio en daarna het onderzoek van de administratieve situatie van die personen", aldus minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb.