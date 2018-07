Griekse man verliest vrouw bij bosbranden: “Ik moest vluchten met zoontje”

“Ik moest mijn 3-jarig zoontje opnemen en weglopen van de vlammen. Mijn vrouw bleef achter en overleed.” Dat is een van de schrijnende getuigenissen van Grieken die hun familieleden verloren tijdens de bosbranden. “Het ging allemaal zo snel.”

Het koppel was in Mati toen de branden begonnen en wilde vluchten. “De vlammen kwamen steeds dichter. We waren al onze spullen in de auto aan het zetten om weg te rijden toen het vuur té dicht kwam en we moesten lopen”, vertelt Panagiotis Dagalos.

Niet achterom kijken

“Ik pakte mijn zoontje op en riep naar mijn vrouw dat we naar het strand moesten lopen. Ik had geen tijd om achterom te kijken”, zegt hij met tranen in de ogen. “Pas toen ik met ons zoontje op het strand was, besefte ik dat mijn vrouw er niet meer was.”

Dagalos vermoedt dat zijn vrouw de vlammen niet meer kon ontsnappen en naast de auto is overleden. Hij is nog teruggekeerd naar het voertuig om afscheid te nemen.