Gisteren was ze in Brussel, vandaag is de klimaatactiviste Greta Thunberg in Parijs. Ook daar vindt deze middag een spijbelactie voor het klimaat plaats. Vanuit ons land zijn er enkele jongeren naar daar getrokken, zoals Anuna De Wever en Kyra Gantois. Vanmorgen namen ze allemaal samen de trein.