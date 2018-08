Gospelkoor eert Aretha Franklin

In de Amerikaanse stad Detroit heeft een gospelkoor de overleden zangeres Aretha Franklin geëerd. Tijdens de herdenkingsdienst konden fans T-shirts kopen, bloemen neerleggen of genieten van een gospelconcert met meer dan 35 artiesten.

Fans van de Queen of Soul kunnen haar vandaag of morgen nog een laatste groet brengen in Detroit. Franklin ligt opgebaard in het museum voor afro-Amerikaanse geschiedenis. Vanmorgen stonden al honderden mensen aan te schuiven aan het museum. Sommigen kampeerden er zelfs.

Franklin wordt vrijdag in intieme kring begraven, donderdag is er een groot herdenkingsconcert.