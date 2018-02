Goede chauffeurs krijgen cadeaubon in Frankrijk

De politie in de Franse regio van de Dordogne start met een opmerkelijk proefproject. In plaats van enkel verkeersovertreders te straffen, belonen ze nu goede weggebruikers. Agenten in een anonieme wagen volgen bestuurders een tijdlang en als die zich aan alle regels houden, krijgen ze een cadeaubon van vijftig euro om te gaan tanken.

De politie hoopt dat goede bestuurders belonen, mensen stimuleert om zich aan de verkeersregels te houden. En het is voor de agenten ook aangenamer werken. “De politie is meestal op de weg om mensen te bestraffen en voor een keer kunnen we preventief werken en de goede bestuurders belonen”, zegt een agent.

In 2018 zullen in totaal 24 voorbeeldige bestuurders beloond worden met een waardebon.

Het verkeersinstituut Vias is niet gewonnen voor het Franse project. Eerder waren er al zo'n experimenten, maar het is geen duurzaam initiatief zeggen ze.