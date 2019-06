Gigantische stroompanne in Argentinië en Uruguay: 50 miljoen (!) mensen zonder elektriciteit

In Zuid-Amerika zijn Argentinië en Uruguay getroffen door een nooit geziene stroompanne. Zo'n 50 miljoen mensen hebben geen elektriciteit meer. Ook delen van Brazilië, Chili en Paraguay zitten zonder stroom. Het openbaar vervoer is verlamd, verkeerslichten werken niet, hotels moeten op noodverlichting overschakelen. De oorzaak zou liggen bij het Argentijnse net.

Voor winkels en horeca is het een ramp omdat het een feestdag is. Stroompannes gebeuren nog maar zijn meestal heel lokaal en beperkt in tijd. Iets als dit is nooit gezien. De schuld ligt bij een storing in het Argentijnse netwerk. Op sommige plaatsen is de stroom intussen wel hersteld.