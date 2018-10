Gigantische olievlek voor Corsica na botsing tankers

De schoonmaakoperatie voor het Franse eiland Corsica iq begonnen, vierentwintig uur na de botsing tussen twee schepen waarbij tientallen kubieke meters brandstof in de zee lekten.

De olie had zich vanmorgen al verspreid over een straal van twintig kilometer rond de plaats van de ramp. De Franse autoriteiten schatten dat tussen 40 en 200 kubieke meter olie in de zee is gelekt. De botsing gebeurde zondagmorgen rond half acht, tussen het Tunesische transportschip Ulysse, dat vanuit de Italiaanse stad Genua naar Tunis voer, en het Cypriotische containerschip CLS Virgini.

De aanvaring veroorzaakte een barst van verscheidene meters in de romp van de CLS Virginia, waardoor de brandstof kon ontsnappen. Maandagmorgen gingen al twee Franse en twee Italiaanse schepen ter plaatse, en er volgt nog een van elk land. De bedoeling is te vermijden dat er opnieuw brandstof uit het beschadigde schip lekt, en om de al gelekte brandstof te recupereren. "Door de wind is de brandstofstrook (die zondagavond zo'n 4 km lang en 100 meter breed was, n.v.d.r.) uitgebreid en verspreid", aldus een woordvoerder van de prefectuur.