Gezin bouwt leven terug op na bosbranden

2017 bracht voor Portugal de hevigste bosbranden ooit. In de maanden juni en oktober samen brandde 520.000 hectare bos af, honderd mensen zijn omgekomen en duizenden werden dakloos. De Vlaamse familie Kenens moest vluchten voor de vlammen.

Het huis van de familie Kenens is volledig afgebrand. Het gezin was 's morgens gaan wandelen in de natuur tot ze de vlammen dichterbij zagen komen. Toen de vlammen te dicht bij het huis kwamen zijn ze gevlucht naar vrienden in de buurt.

Sven Kenens keerde nog even terug naar het huis om de honden op te halen. Zijn vrouw raakte even in paniek toen ze niets meer hoorde van hem. “Ik had dat laatste kwartier niks meer gehoord en ik was de hele tijd ‘waar ben je waar ben je, ben je er al? Ben je er al? En ik hoorde niks. ik dacht echt, hij is met de honden in de brand gebleven.”

Ondertussen heeft gezin een huisje gratis aangeboden gekregen. Daar mogen ze wonen zo lang ze willen. "Wij zijn inderdaad alles kwijt, maar we leven nog en we kunnen verder."