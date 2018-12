Gesprek Macron met Saudische kroonprins gelekt: "Ik maak me zorgen"

Tijdens de G20-top in Buenos Aires waren alle ogen gericht op de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman en zijn rol in de moord op journalist Jamal Khashoggi. De Franse president Emmanuel Macron sprak hem erover aan in de wandelgangen, zoals te zien is op deze gelekte videobeelden. Wie hun gesprek filmde, is niet duidelijk.

“Ik maak me zorgen, ik heb het je al gezegd”, zegt Macron tegen de kroonprins. “Ik ben erg bezorgd. Je luistert nooit naar mij en ik heb het je al gezegd.”

“Nee, natuurlijk luister ik wel, uiteraard”, antwoordt Mohammed bin Salman.