Het meisje dat eergisteren om het leven kwam in een Londens park is voor de ogen van haar vriend doodgestoken. Jodie Chesney (17) en haar vriend Eddie Coyle (18) zaten rustig op een bankje toen iemand haar in de rug met een mes aanviel. Het motief van de daders -ze waren met z’n tweeën- is voorlopig onduidelijk. Het duo was gemaskerd, voorlopig ontbreekt elk spoor van hen.