Geluidsboxen weg aan grens Korea's

Het Zuid-Koreaanse leger is begonnen met de afbraak van de luidsprekers aan de grens met Noord-Korea. Via de ‘muur van geluidsboxen’ blies Zuid-Korea decennialang loeiharde popmuziek en propaganda Noord-Korea in.

De beslissing tot ontmanteling werd vrijdag genomen op een top tussen de beide Korea’s. Kort nadat Noord-Korea aankondigde dat het terug dezelfde tijd als haar zuiderburen zou aannemen, liet Zuid-Korea weten de luidsprekers vandaag te zullen afbreken.

En die belofte houdt het land nu. Soldaten ontmantelen de luidsprekers die over de 155 kilometer lange grens staan.

De geluidsboxen waren een van de krachtigste wapens die Zuid-Korea inzette in haar strijd. Dag en nacht speelden die popmuziek en propaganda af. En dat tot grote ergernis van Noord-Korea, dat ooit over de grens schoot in een poging het lawaai te doen ophouden.