In Lyon is een politiecombi aangevallen tijdens een betoging van ‘gele hesjes’. In de combi zaten twee agenten, en een van de twee filmde het hele gebeuren. Het parket heeft een onderzoek geopend.

Op de beelden is te zien hoe relschoppers, sommigen met en sommigen zonder geel hesje, de combi bekogelen met stenen en allerlei voorwerpen.

De agente probeert zich een weg te banen door een file en raakt hoorbaar in paniek. Betogers gaan voor de combi staan en springen op de motorkap.