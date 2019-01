Gele hesjes-kopstuk dat rubberkogel in oog kreeg: "Dit maakt me nog kwader"

Jérôme Rodrigues, een kopstuk van de gele hesjesbeweging in Frankrijk, heeft dit weekend een ernstig letsel opgelopen aan zijn oog tijdens de protesten in Parijs. De beelden waarop te zien is hoe Rodrigues een rubberkogel in het gezicht krijgt, gingen viraal.

“Ik ben woedend en heb geen respect meer voor de rol van de president”, klinkt het bij de man. Rodrigues moest zwaargewond worden afgevoerd naar het ziekenhuis en werd daar zelfs even in een kunstmatige coma gehouden. Volgens zijn advocaat is hij levenslang gehandicapt en zullen er juridische stappen ondernomen worden.