‘Gele hesjes’ blokkeren Franse brandstofdepots

In Frankrijk veroorzaakt het protest van de ‘gilet jaunes’ (gele hesjes) tegen de hogere brandstofprijzen opnieuw hinder voor het verkeer. Aan tolkantoren, op snelwegen en ringwegen vinden opnieuw allerlei manifestaties plaats, zoals blokkades of filterblokkades. Ook verschillende depots zijn geblokkeerd.

De groep Total meldt dat twee Franse depots zijn geblokkeerd, in Vern bij Rennes en Fos-sur-mer (Bouches-du-Rhône). De raffinaderijen van de groep zijn nog niet getroffen.

Op verschillende plaatsen in het land ondervindt het verkeer hinder van de protesten. In Calais staan zo filterblokkades op de A16, wat tot vertragingen leidt over verschillende kilometer. In Auvergne-Rhône-Alpes staan de ‘gele hesjes’ aan het tolstation van Limas op de A6, wat kilometerslange files veroorzaakt.

Ook is er verkeershinder op de A6 ten zuiden van Chalon-sur-Saône, op de A7 in Orange, Avignon en Bollène. In heel Frankrijk protesteerden afgelopen weekend vele tienduizenden mensen tegen de geplande belastingverhogingen en het hervormingsbeleid van president Emmanuel Macron.