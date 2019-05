Het Noorse havendorpje Tufjord is in de ban van een witte beloega die zo tam is dat je hem kan aaien. Zowel vissers als inwoners geven het dier vis, waardoor hij regelmatig een bezoekje brengt aan de haven.

De beloega werd afgelopen week voor het eerst gespot toen hij een vissersboot aanviel. Hij droeg een harnas waarop "eigendom van Sint-Petersburg" stond. Vissers konden het harnas verwijderen. Men vermoedt dat de beloega ontsnapt is uit een Russische militaire basis.