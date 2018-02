Gastruck schiet in brand op snelweg

In het noorden van China is een vrachtwagen met een lading vloeibaar aardgas in brand geschoten op de snelweg. Drie voertuigen in de buurt vlogen ook in brand. Enkel de twee inzittenden van de vrachtwagen zelf raakten gewond, zij werden afgevoerd naar het ziekenhuis.

De gastruck kantelde om langs de kant van de snelweg. Dashboardbeelden tonen het moment dat er brand ontstaat. Doordat het gas vrijkomt, verspreidt de brand zich vliegensvlug. Hoewel het er anders uit ziet op de beelden, konden de inzittenden van de naburige voertuigen nog op tijd ontsnappen en raakten ze niet gewond.