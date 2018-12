Futuristische tunnel van Elon Musk is open

De eerste tunnel van Elon Musks bedrijf The Boring Company is vannacht feestelijk geopend in Los Angeles. De techniek moet een revolutie brengen in het stadsverkeer. “Mooi dat er mensen als Musk zijn die hierin geloven.”

De beelden hebben iets futuristisch: een auto die op een slede op straatniveau gaat staan, verdwijnt en in een ondergrondse tunnel op hoge snelheid binnen vier minuten van de ene kant van de stad naar de andere kant vervoerd wordt. Bij de bestemming aangekomen, wordt de auto weer met een lift op straatniveau gebracht.

Met de Dugout Loop van The Boring Company lijkt het realiteit te worden. Afgelopen nacht gaf initiatiefnemer Elon Musk een demonstratie in een proeftunnel van bijna 2 kilometer voor journalisten. De tunnel loopt onder deelgemeente Hawthorne, waar SpaceX en The Boring Company hun hoofdkantoor hebben. “Ik vond het episch”, zei Musk. “Het werkt.”