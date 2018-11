Fransman dreigt met explosieven en eist dat president Macron 'gele hesjes' ontvangt

In de West-Franse stad Angers eist een man met het dreigement explosieven bij zich te hebben dat president Emmanuel Macron de 'gele hesjes' ontvangt. Dat melden meerdere Franse media. Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner bevestigt dat er in Angers een incident aan de gang is.

De man uit de dreigementen aan een autowasplaats van het winkelcentrum Espace Anjou. Volgens radiozender Europe 1 zou hij een handgranaat hebben. Mogelijk is het een traangasgranaat, aldus procureur Yves Gambert. Aan zijn voeten zou zich mogelijk een tas met springstoffen bevinden.

Een elite-eenheid van de Franse politie, de RAID, is ter plaatse. Ook ontmijners evalueren de situatie.

De man draagt een geel hesje, het symbool van het protest tegen hoge brandstofprijzen. Hij handelt alleen, andere “gele hesjes” hebben zich van hem gedesolidariseerd, zegt de prefectuur. De verdachte is bekend voor drugshandel.