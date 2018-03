Franse Spiderman klimt 47 verdiepingen

Alain Robert, ook wel gekend als de Franse Spiderman, heeft gisteren opnieuw van zich laten horen. Zonder enige vorm van bescherming beklom hij een gebouw van 47 verdiepingen in Parijs.

Robert beklom de Total Toren van 47 verdiepingen in slechts dertig minuten, aldus de Parijse politie, die hem kort na zijn afdaling arresteerde. De 55-jarige klimmer probeerde eerder die dag al een ander gebouw te beklimmen in de Franse hoofdstad, maar werd toen tegengehouden door de brandweer.

De Franse Spiderman maakt geen gebruik van attributen om zijn beklimming te vergemakkelijken. Zijn enige hulpmiddelen zijn krijt en klimschoenen. “Klimmen is mijn passie”, aldus Robert. “Zolang ik het fysiek aankan, zal ik het blijven doen.”

Burj Khalifa

Met de Total Toren was Robert niet aan zijn proefstuk toe. Sinds 1994 komt hij vaak in de media omwille van zijn stunts. De Fransman heeft al meer dan 150 wolkenkrabbers en monumenten beklommen, waaronder de Eiffeltoren. Ook het hoogste gebouw ter wereld, de Burj Khalifa in Dubai, bleek niet hoog genoeg om hem tegen te houden.