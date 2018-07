Franse skiër na 64 jaar geïdentificeerd

De Italiaanse politie heeft de resten van een skiër kunnen identificeren, 64 jaar nadat de man is omgekomen in de Alpen. De identificatie is kunnen gebeuren na een oproep op sociale media.

In 2005 werden menselijke resten gevonden op een hoogte van 3.000 meter in de bergen aan de grens tussen Zwitserland en Italië. De politie ging ervan uit dat de skiër was omgekomen tijdens de daling, maar kon toen het lichaam niet identificeren. Vooruitgang in DNA-technologie heeft het vorig jaar voor forensische onderzoekers mogelijk gemaakt enkele criteria te bepalen: de gevonden resten waren van een man die ongeveer 30 jaar oud was, 1 meter 65 groot en in de jaren ’50 is overleden rond het begin van de lente.

Sociale media

Ondanks die stap vooruit in het onderzoek, waren de onderzoekers nog steeds niet in staat om een naam te plakken op het lichaam. Vorige maand heeft de Italiaanse politie dan maar een bericht gepost op sociale met het verhaal en foto’s van de ski’s en bril van de vermiste man, in de hoop vooruitgang te kunnen boeken in de zaak. Het bericht ging in Italië en buurlanden al snel de ronde.

Nichtje

De Franse Emma Nasem hoorde het verhaal op de radio en had een vermoeden dat het om haar verdwenen nonkel Henri Le Masne zou kunnen gaan. Le Masne verdween in 1954 in de Alpen tijdens een zware storm. Een DNA-test met speeksel van Nasems 95-jaar oude vader en broer van de verdwenen man, bevestigde dat het lichaam inderdaad dat van Henri Le Masne was.

Le Masne was 35 jaar op het moment van zijn verdwijning, zo bevestigde zijn broer. Hij was een medewerker van het Franse Ministerie van Financiën en was een gepassioneerd skiër. Le Masne kwam om het leven op zijn verjaardag: 26 maart 1954.