Franse man bekent 40 verkrachtingen

Een arbeider uit het noorden van Frankrijk is in verdenking gesteld nadat hij een "veertigtal" seksuele geweldplegingen uit de voorbije jaren had bekend, zo heeft de procureur van Valenciennes bekendgemaakt.

De man van rond de 50 jaar oud, die in Pont-sur-Sambre gedomicilieerd is, "heeft de feiten bekend" zei de procureur aan de pers. "Hij schat het aantal slachtoffers op 40", voegde hij eraan toe.

De man werd maandag in de Noord-Franse stad Maubeuge opgepakt. Hij kwam in het vizier in het kader van een Frans-Belgische samenwerking na de verkrachting van een vrouw vorige week in België. De gerechtelijke politie van Rijsel slaagde erin de verdachte te identificeren.