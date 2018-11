In verschillende Franse dorpen zijn de afgelopen jaren tientallen kinderen misvormd ter wereld gekomen. Ook de dochter van de Belgische dokter Isabelle Taymans werd in 2012 zonder linkervoorarm geboren. Toen er later nog dergelijke gevallen in haar dorp opdoken, alarmeerde ze de overheid.

Tot nu toe is nog altijd niet duidelijk wat er aan de hand is. Er zijn intussen in drie verschillende regio’s gevallen opgedoken, maar niemand kent de oorzaak voorlopig.