Foto's tonen impact van aanval Syrië

Het Pentagon heeft satellietbeelden verspreid die laten zien wat er overblijft van de Syrische doelwitten die gebombardeerd werden door Amerikaanse, Franse en Britse troepen. Volgens de woordvoerster van het Pentagon werden alle doelen “met succes getroffen” en ook de Amerikaanse president liet eerder al weten dat de “aanval perfect was”.

"Wij zijn er niet op uit tussen te komen in het conflict in Syrië, maar we kunnen dergelijke schendingen van de internationale wetten niet toestaan", zei Dana White van het Pentagon tijdens een persconferentie deze namiddag. "Wij hebben met succes elk doel geraakt."

White noemde de westerse aanvallen "gerechtvaardigd, proportioneel en legitiem", maar herhaalde dat dit geen wijziging van het Amerikaanse beleid betekent of een poging om het Syrische regime af te zetten. Doelstelling van de Amerikaanse operaties in Syrië blijft om de krachten te verslaan die samenwerken met terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), klonk het.

Meer details

Volgens luitenant-generaal Kenneth McKenzie hebben de Amerikaanse troepen bij de aanval geen schade opgelopen. Hij zei daarnaast dat de aanvallen het Syrische chemisch wapenprogramma in die mate een slag hebben toegebracht dat het er "jaren zal over doen om zich ervan te herstellen". Hij zei geen weet te hebben slachtoffers onder de burgerbevolking.

Missie geslaagd

Eerder vandaag had de Amerikaanse president Donald Trump zich op Twitter al triomfantelijk uitgelaten over de gezamenlijke aanval. “Een perfect uitgevoerde aanval van gisterenavond. Bedankt aan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voor hun wijsheid en de kracht van hun prima leger. We hadden geen beter resultaat kunnen neerzetten. Mission accomplished (missie geslaagd)!”, klonk het.

