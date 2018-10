Fles whiskey verkocht voor 956.656 euro

In Schotland is een fles whiskey verkocht voor een recordbedrag van maar liefst 956.656 euro. Het gaat om een 60-jarige The Macallan Valerio Adami 1926, ook bekend als de “Rolls Royce van de single malts”.

Er bestaan maar twaalf flessen over de hele wereld, slechts één zou effectief zijn opgedronken. Een andere fles zou vernield zijn in Japan door de aardbeving in 2011.

"Museumstuk"

De kans is klein dat deze fles ooit wordt geopend, zeggen experts. Het gaat om zo’n zeldzaam verzamelstuk dat “het bijna een museumstuk is”.

In 1986 werden er slechts 24 flessen van de bekende Macallan-whiskey gebotteld. Voor de exclusieve flessen werd ook een uniek label gemaakt. De Italiaanse artiest Valerio Adami maakte het design voor twaalf flessen (waaronder deze fles), de Brit Peter Blake deed hetzelfde voor twaalf andere flessen.