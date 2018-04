Filip verleent 4.500 cadetten gratie

Koning Filip en koningin Mathilde bezochten vandaag West Point, een prestigieuze Amerikaanse militaire academie. Hij bezocht er de refter waar de cadetten op dat moment aan het eten waren en die dolenthousiast reageerden op zijn komst. En die vreugde nam alleen maar toe toen de koning amnestie verleende aan de gestraften!

De koning is op dit moment op charmeoffensief in de Verenigde Staten om ons land aan een zitje in de VN-Veiligheidsraad te helpen. De voorbije dagen stonden er vooral werkvergaderingen op het programma, maar de koning kon ook een eigen activiteit kiezen. Hij koos voor een bezoek aan West Point, een prestigieuze militaire academie waar de cadetten worden opgeleid.

Tijdens dat bezoek ging Filip ook langs de refter, waar de cadetten op dat moment bij elkaar zaten. En die waren bijzonder enthousiast om de koning te ontmoeten. Ze joelden het uit toen de koning hen op het balkon welkom heette, en sloegen zelfs enthousiast met hun bestek op hun bord.

Amnestie voor gestraften

Ook niet zo verwonderlijk, want er zat goed nieuws aan te komen. De traditie wil namelijk dat enkel een bezoekend buitenlands staatshoofd de cadetten gratie kan verlenen voor de straffen die ze kregen, en daar maakte Filip dan ook graag gebruik van. Een rekruut die bijvoorbeeld als straf een uur moest lopen omdat zijn uniform niet in orde was, hoeft dat dankzij onze koning nu niet te doen.

Koning Filip had het woord ‘amnestie’ nog maar net uitgesproken, of er brak al een heuse feestvreugde uit in de refter. Sommigen zwierden zelfs met hun stoelen in de lucht.

17 minuten

De toespraak in het cadettenrestaurant duurde maar enkele minuten. Meteen daarna vielen de kadetten hun maaltijd aan. Ze hebben welgeteld zeventien minuten om te lunchen. De koning hield even later nog een langere toespraak tot de laatstejaarsrekruten.