Filip en Mathilde snoepen van esdoornlolly

Koning Filip en koningin Mathilde hebben de tweede dag van het staatsbezoek aan Canada afgesloten met een staatsbanket. De koning onderstreepte in zijn toespraak dat beide landen de krachten moeten bundelen en samenwerken. Eerder op de dag ging het koningspaar al sap aftappen van de esdoorn, het nationale symbool van Canada.

Gisteren ging het officiële programma van start met de ontvangst door de Canadese gouverneur-generaal Julie Payette. Zij is de vertegenwoordiger van de Britse queen, die ook het staatshoofd van Canada is. Nadien volgde onder meer een bezoek aan een 'cabanne a sucre' of 'sugar shack' waar op traditionele wijze esdoornsiroop gemaakt wordt van het sap van de suikeresdoorn. Het staatsbanket dat Payette gaf ter ere van de koning sloot de dag af.

In een snel veranderende wereld moeten België en Canada, "die dezelfde wortels en waarden delen", elkaar versterken, zei de koning in zijn toespraak. "We moeten het hoofd bieden aan economische, sociale en milieu-uitdagingen, aan ontwrichtende fenomenen zoals oorlog, terrorisme en illegale migratie. En we moeten een antwoord vinden op de vraagstukken die met name het gevolg zijn van de technologische vooruitgang."

Vandaag staat onder meer bezoeken aan de National Gallery of Canada en het Canadian War Museum op de agenda. Daar krijgt het staatshoofd het kanon te zien dat volgens de overlevering het laatste schot loste van de Eerste Wereldoorlog. Canadese soldaten schonken het aan de stad Bergen na de wapenstilstand in 1918. Het kanon is nu uitgeleend aan het oorlogsmuseum. De dag word afgesloten met een concert op de Belgische ambassade.