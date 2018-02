Fans plunderen winkel na Super Bowl

In Philadelphia is maandag een winkel geplunderd na de eerste Super Bowl-overwinning van de Philadelphia Eagles. Op bewakingsbeelden is te zien hoe fans de winkel van een tankstation binnenstromen en koopwaar beginnen rond te gooien. Het escaleert al snel: rekken worden omvergegooid en producten worden meegegraaid zonder te betalen. De politie is op zoek naar de daders.

De beelden dateren al van maandag maar worden nu door de politie van Philadelphia verspreid om de daders te identificeren. Het zou niet enkel bij plunderen zijn gebleven, de fans maakten ook een gat in de muur.

Historische winst

De Philadelphia Eagles wonnen de 52ste Super Bowl van de New England Patriots met 41-33. Hoewel het al de derde keer is dat de Eagles tot in de finale van de NFL raakten (eerder al in 1981 en 2005), is het pas de eerste keer dat de ploeg de Vince Lombardi Trophy kan binnenhalen.