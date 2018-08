Fans brengen laatste groet aan Aretha Franklin

Honderden fans hebben in Detroit afscheid genomen van de Amerikaanse zangeres Aretha Franklin. In lange rijen wachtten de mensen voor het Charles Wright Museum voor Afro-Amerikaanse geschiedenis. Daar was Franklins lichaam in een vergulde kist opgebaard. Ze droeg een rood kleed en rode schoenen. "Het was erg emotioneel", zei Charlotte Smith aan de Detroit Free Press. "Ze had een glimlach op de lippen en het lijkt of ze rust heeft gevonden, als een echte koningin".

Nog tot en met morgen kunnen de fans van de soulzangeres in het museum een laatste groet brengen. Vrijdag nemen familieleden, vrienden en genodigden in besloten kring in de Greater Grace Temple in Detroit afscheid van haar.

Onder de genodigden bevinden zich onder anderen de vroegere Amerikaanse president Bill Clinton, soulzangers Smokey Robinson en Stevie Wonder, Faith Hill, Jennifer Hudson, Chaka Khan en Yolanda Adam. Daarna zal Franklin begraven worden op het Woodlawn-kerkhof, waar ook haar vader, drie zussen en een neef rusten.

De 1942 in Memphis, Tennessee geboren zangeres was met songs als "Respect" en "I Say a Little Prayer" wereldberoemd geworden. De Queen of Soul stierf op 16 augustus gestorven.